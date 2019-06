Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: - Widerstand nach Beziehungsstreit

Krefeld (ots)

Gester, (21. Juni 2019) kam es um 22:45 auf der Mariannenstraße zu einem Widerstand gegen zwei Polizeibeamte, nach vorangegangen Beziehungsstreit. Die Polizeibeamten wurden zunächst zu einer Beziehungsstreitigkeit gerufen, wo bei eine 39 jährige Krefelderin, die aus Osteuropa stammt, bei einem Streit mit ihrem Bekannten verletzt worden war. Der 23-jährige Tatverdächtige Zuwanderer hatte die Frau in einer möglichen wechselseitigen Auseinandersetzung verletzt, so dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Während der Befragung leitstete der alkoholisierte Tatverdächtige dann Widerstand gegen die Polizeibeamten, die unverletzt blieben.

Dem Tatverdächtigen wurde auf der Polizeiwache Blutproben entnommen und anschließend zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam verbracht.(543)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell