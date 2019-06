Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Eine Gruppe von jungen Krefeldern wird fängt zwei Schlägereien an

Krefeld (ots)

Heute Morgen (22. Juni 2019), um 01:30 Uhr kam es zunächst zu einer Schlägerei an der Haltestelle Ostwall, von der sich einige Beteiligte dann zu einer nahegelegenen Gaststätte im Bereich "UdU" begaben, wo es dann erneut zu einer Schlägerei kam.

Zunächst meldete ein Zeuge eine Schlägerei an der Haltestelle Rheinstraße/Ostwall, wo mehrere Personen auf eine Person einschlugen. Durch die Polizeibeamten konnte zunächst nur ein 17-jähriger Tatverdächdigter im der Nähe angetroffen werden. Der 26-jährige Geschädigte von der Haltestelle war leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Wenige Minuten später meldeten dann ein weiterer Zeuge eine Schlägerei an einer Gaststätte auf der Petersstraße/"UdU". Dort konnten dann drei Tatverdächtige der ersten Schlägerei angetroffen werden. Außerdem weiterere Geschädigte, die teilweise zuvor auch schon an der Haltestelle eine Auseinandersetzung mit den Beschuldigten hatten. Diese Geschädigen waren nur leichtverletzt.

Die Beschuldigten (ein 16-jähriger und zwei 18-jährige Krefelder) wurden zur Polizeiwache verbracht, wo zwei von ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Der 16-jährige wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Ein Tatverdächtiger, der alkoholisiert war, kam anschließend ins Polizeigewahrsam. Der dritte Tatverdächtige wurde anschließend entlassen. Gegen alle Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(542)

