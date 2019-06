Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Zwischen Mittwoch (19. Juni 2019) und Donnerstag (20. Juni 2019)wurden der Polizei drei Wohnungseinbrüche in Krefeld gemeldet.

Im Zeitraum von Dienstag (18. Juni 2019, 20.00 Uhr, und Mittwoch (19.Juni 2019), 11.00 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus auf der Tannenstraße in Krefeld Stadtmitte. An einer Wohnungstür wurde der Profilzylinder gezogen und die Wohnungstür geöffnet.

Am Mittwoch (19. Juni 2019), in der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 19.05 Uhr, drangen die Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamlienhaus auf der Anrather Straße in Fischeln.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls am Mittwoch (19. Juni 2019), in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr. Hier versuchten die Täter auf der Gladbacher Straße in Dießem-Lehmheide, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam aufzudrücken.

Bei allen drei Einbrüchen ist eine mögliche Beute bisher nicht bekannt und die Täter konnten unerkannt flüchten.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor. Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

