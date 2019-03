Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210319-268: Gartenstühle aus Gartencenter gestohlen

Gummersbach (ots)

Gartenstühle haben Diebe aus dem Außenlager eines Gartencenters in der Friedrichstaler Straße gestohlen. Zwischen 19 Uhr am Montagabend und 10 Uhr am Dienstagmorgen (19.März) entfernten die Täter zwei Zaunelemente und gelangten so in den umzäunten Außenbereich. Von dort stahlen sie 15 Aluminium-Gartenstühle aus einem Regal.

Hinweise zu verdächtigen Personen und evtl. genutzten Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell