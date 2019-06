Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Presseeinladung zum Motorradaktionstag am 23. Juni 2019

Krefeld (ots)

83 Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern im Jahr 2018 veranlassen die Polizei Krefeld, einen Motorradaktionstag ins Leben zu rufen.

Dieser findet am Sonntag, 23. Juni 2019, von 9 bis 15 Uhr am "Mo`s Bikertreff" an der Kleinewefersstraße 160 statt.

Geplant sind neben Gesprächen zum Thema Sicherheit und Wiedereinstieg eine Demonstration des Reaktions- und Bremswegs. Gezeigt wird auch das zivile Polizeimotorad "ProViDa" der Kreispolizeibehörde Wesel, mit dem gezielt Motorradfahrer herausgesucht und die Verkehrsverstöße während der Fahrt dokumentiert werden können. Ferner können sich Kradfahrer mit der neusten Messtechnik "ESO" blitzen und sich ihr Foto nachträglich zusenden lassen.

Polizeihauptkommissarin Manuela Letzelter (Unfallprävention/Opferschutz der Direktion Verkehr), stellt die Aktion vor.

Medienvertreter sind herzlich zum Termin eingeladen. (358)

