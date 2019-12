Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung

- Zeugen gesucht -

Fulda - Am Sonntag (08.12.), kam es zwischen 04:00 Uhr und 04:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 EUR entstand. Der unbekannte Fiat Doblo-Fahrer befuhr die Mainstraße vermutlich aus Richtung Frankfurter Straße kommend. Beim Abbiegen nach links in die Ronsbachstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Absperrgitter, welches durch den Aufprall beschädigt wurde. Da mehrere Plastikbruchstücke am Unfallort aufgefunden wurden, ist davon auszugehen, dass an dem gesuchten Fiat Doblo ebenfalls ein Sachschaden entstanden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wem ist ein stark beschädigter Fiat Doblo aufgefallen? Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeistation Fulda unter 0661-105-2300/-2301 mitzuteilen.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda)

Stephan Müller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell