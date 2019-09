Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 26.09.2019, gegen 13:40 Uhr, kam es in der Carl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Pkw die Carl-Bosch-Straße in Richtung Brunckstraße und wollte verbotswidrig nach links abbiegen. Er fuhr in den Gleisbereich. Eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Sowohl die rund 50 Fahrgäste der Straßenbahn als auch die beiden Insassen des Pkw blieben unverletzt. Die Straßenbahnstrecke war für rund 30 Minuten gesperrt. Die Fahrgäste mussten an der nächsten Haltestelle aus der Straßenbahn aussteigen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 18.000 Euro.

