Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tageswohnungseinbruch

Bad Eilsen/Heeßen (ots)

(ma)

Einbrecher sind am Mittwoch zur Tageszeit in ein Wohnhaus an der Bachstraße in Heeßen eingestiegen. Die Hausinhaber waren von 07.30 bis 14.10 Uhr ortsabwesend und wunderten sich nach ihrer Rückkehr, dass die Haustür entgegen ihrer Gewohnheiten unverschlossen war. Die Täter hebelten auf der Gebäuderückseite ein Fensterelement auf und durchsuchten das gesamte Haus vom Keller bis zum Obergeschoß nach Wertgegenständen. Nach dem Auffinden von Diebesgut schlossen die Einbrecher mit einem vorgefundenen Hausschlüssel die Haustür von innen auf und verließen das Wohnhaus durch die Eingangstür.

