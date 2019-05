Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf Einbruch in Wohnhaus

Reinsdorf (ots)

(Ar.) Am 15.05.19 kam es in 31552 Apelern / OT Reinsdorf in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Hoher Kamp. Die Täter hebelten ein Fenster auf durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Höhe des Schadens steht z.Zt. noch nicht fest. Möglicherweise sind der oder die Täter vormittags bereits auch durch andere Straßen des Ortes gegangen/gefahren.

Es werden daher Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit im Bereich Reinsdorf gesehen haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter Tel. 05723/9461-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstr. 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell