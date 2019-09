Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein Radfahrer erlitt am Donnerstag, um 21 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Saarlandstraße leichte Verletzungen. Der Radfahrer war auf dem Radweg der Saarlandstraße auf der falschen - nämlich linken Seite in Fahrtrichtung Heinigstraße unterwegs. Der 64-jährige Fahrer eines Opel Signum befuhr die Stifterstraße. Bei Grünlich wollte er nach rechts in die Saarlandstraße einbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, der 37-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

