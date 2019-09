Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Polizeibeamte - Tatverdächtiger in Haft

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

In der vergangenen Woche kam es zu vermehrten Betrugsversuchen im Raum Speyer, bei welchen die Täter vorspiegelten Polizeibeamte zu sein. Durch diese Täuschung wollten sie ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen bewegen. In einem Fall konnten die Täter 20.000 Euro erlangen.

Nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen wurden am Dienstag, 25.09.2019, ein 27-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger und ein 26-jähriger deutsch-libanesischer Staatsangehöriger vorläufig festgenommen.

Der 27-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Frankenthal erwirkten Haftbefehl in Vollzug und ordnete Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr an. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Den 26-jährigen Tatbeteiligten haben Polizeibeamte vorerst auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen dauern an.

