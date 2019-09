Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) Versuchter Raub

Ludwigshafen (ots)

Vor dem Rathauscenter wurde Mittwochmittag, gegen 14 Uhr, ein 14-Jähriger von sechs Jugendlichen angehalten. Einer forderte von ihm: "Geld her!" Als der Junge erwiderte, kein Geld zu haben, schlug ihm der Wortführer ins Gesicht. Anschließend schlugen die Tatverdächtigen zu zweit auf ihn ein, so dass der 14-Jährige zu Boden stürzte. Durch das beherzte Eingreifen von zwei Frauen ließen die Jugendlichen von dem am Boden Liegenden ab und flüchteten. Drei aus der Tätergruppe konnten in der anschließenden Fahndung der Polizei festgestellt werden. Es handelte sich hier um Jungs im Alter von 13 - 16 Jahren aus Ludwigshafen. Die Ermittlungen dauern an.

