Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: "Brummis im Blick" - Polizei lässt Besucher der Neusser Innenstadt im "Toten Winkel" verschwinden

Neuss (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.09.), von 14 bis 16 Uhr, demonstrieren die Verkehrssicherheitsberater der Polizei auf dem Markt in Neuss, wie gefährlich der "Tote Winkel" bei großen Fahrzeugen, wie zum Beispiel Lkw oder Bussen, insbesondere für Fahrradfahrer und Fußgänger sein kann. Unterstützt durch die Feuerwehr Neuss, die ein großes Einsatzfahrzeug zur Verfügung stellt, können interessierte Besucher in der Neusser Innenstadt hautnah erleben und praktisch ausprobieren, wie sie im "Toten Winkel" des Feuerwehrautos "verschwinden". Kommen Sie vorbei und erfahren Sie am eigenen Beispiel, wie groß das Risiko ist als Fußgänger oder Radfahrer im "Toten Winkel" eines Lkw übersehen zu werden.

Nicht selten führen Unfälle, bei denen Fußgänger oder Radfahrer aufgrund des nicht einsehbaren Bereichs neben einem Lkw übersehen werden zu schweren bis tödlichen Verletzungen. Um insbesondere Fußgänger und Fahrradfahrer, die kein schützendes Blech um sich herum haben, zu sensibilisieren und auf die Gefahren aufmerksam zu machen, beraten die Verkehrsexperten der Polizei in der Neusser Innenstadt, erläutern die Gefahrenzone am praktischen Beispiel und halten Informationsmaterial für Sie bereit. Schauen Sie vorbei und kommen Sie mit den Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch.

