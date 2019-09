Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kein Tempo auf meinem Schulweg! Aktion "Schule hat begonnen"

Neuss (ots)

Am Freitagmorgen (06.09.), gegen 8:30 Uhr, standen Zweitklässler der Martin-Luther-Grundschule in Begleitung ihrer Lehrerinnen und der Polizei, insbesondere vertreten durch das Team der Verkehrssicherheitsberater, an der Breitestraße. Gemeinsam sollte ein wichtiges Anliegen vorgebracht werden: Achtsamkeit gegenüber den jüngsten Verkehrsteilnehmern, die jetzt zum Beginn des neuen Schuljahres vermehrt wieder unterwegs sind.

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Rhein-Kreis Neuss führen deshalb in Zusammenarbeit mit verschiedenen Grundschulen die Aktion "Kein Tempo auf meinem Schulweg!" durch. Autofahrer werden darum gebeten, auf den Schulwegen die Geschwindigkeit einzuhalten und rücksichtvoll zu fahren.

Von 8:30 bis 10:00 standen nacheinander zwei Schulklassen der Martin-Luther-Grundschule auf dem Bürgersteig vor dem Quirinus-Gymnasium. Jedes Kind trug eine Verkehrssicherheitsweste und wartete gespannt auf seinen Einsatz, denn die Polizeibeamten hielten die Fahrzeuge an, die am Schulweg vorbeifuhren. So erhielten die Kinder die Gelegenheit, was so wichtig ist selbst zu sagen: Sie baten die Autofahrer, sich an die Vorschriften zu halten und langsam und bremsbereit auf den Schulwegen unterwegs zu sein. Gerade Grundschüler - vor allem die i-Dötzchen - sind Anfänger im Straßenverkehr und deshalb auf die Rücksicht der Erfahreneren angewiesen.

Damit die Aktion eine nachhaltige Wirkung entfaltet, bekam jeder angehaltene Verkehrsteilnehmer ein selbst ausgemaltes Bild und zwei Päckchen "Tempo" - Taschentücher geschenkt.

Andere Verkehrsteilnehmer müssen immer mit dem Fehlverhalten von Kindern rechnen. Kinder verunglücken immer wieder, weil ihre Konzentrationsfähigkeit begrenzt ist, sie sich leicht ablenken lassen oder spontan reagieren. Deshalb ist es wichtig, dass die Autofahrer auf Schulwegen besonders vorsichtig und bremsbereit fahren.

"Kein Tempo auf meinem Schulweg!" ist ein Teil der Aktion "Schule hat begonnen". Zu mehreren Gelegenheiten führt die Polizei unterschiedliche Maßnahmen durch, darunter auch verstärkte Überwachungen an Schulwegen.

