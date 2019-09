Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte - Gleise der Rheinbahn an der Düsseldorfer Straße waren vorübergehend gesperrt

Neuss (ots)

Zwei Verletzte und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend (05.09.) in Neuss. Gegen 20:25 Uhr, war ein 36-jähriger Kölner mit seiner Mercedes A-Klasse auf dem rechten Fahrstreifen der Düsseldorfer Straße aus Richtung Neuss in Fahrtrichtung Düsseldorf unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte er in Höhe der Einmündung Heerdterbuschstraße auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er offenbar eine Porsche Geländelimousine, deren 20-jährige Fahrerin in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Versuch, dem Mercedes auszuweichen, geriet sie in das dortige Gleisbett der Rheinbahn und kollidiert mit einem Baum. Rettungskräfte brachten die 20-Jährige und ihre 23-jährige Beifahrerin zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus. Der Porsche musste abgeschleppt werden. Die Gleise der Düsseldorfer Straße blieben für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell