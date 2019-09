Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme nach Ladendiebstahl - Gegen Neusserin lag Haftbefehl vor

Neuss-Innenstadt (ots)

Am Mittwoch (04.09.), gegen 17:45 Uhr, wurden Mitarbeiter eines Einzelhandelsgeschäfts an der Niederstraße auf eine 29-Jährige aufmerksam, die den Laden mit einem Paar Schuhe verließ, ohne diese bezahlt zu haben. Darauf angesprochen, flüchtete die junge Frau, konnte aber von den hinzugerufenen Polizeibeamten aufgehalten werden. Dabei zeigte sich die stark alkoholisierte Tatverdächtige unkooperativ. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten weitere Bekleidungsstücke in einer Plastiktüte sowie zwei auf andere Personen ausgestellte Fahrtickets sicher.

Da sich bei der Überprüfung ihrer Personalien zudem herausstellte, dass gegen die polizeibekannte Neusserin bereits ein Haftbefehl vorlag, wurde sie festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

