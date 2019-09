Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend (03.09.), 19:00 Uhr, und Mittwochmorgen (04.09.), 06:00 Uhr, hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Bäckerei an der Neuenberger Straße in Rosellen auf. Im Geschäftsraum machten sich die Einbrecher erfolglos an einem Tresor zu schaffen. Anschließend verschwanden die Unbekannten, nach ersten Erkenntnissen ohne Beute, aus der Bäckerei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0.

