Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sondereinsatz zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer

Neuss (ots)

Am Mittwoch (04.09.), in der Zeit von 06:30 Uhr bis 12:45 Uhr, führte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss einen Sondereinsatz zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer durch. Das Hauptaugenmerk war auf Gefahren für Fußgänger und Radfahrer gerichtet. Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Weberstraße, im Bereich der dortigen Schulen, fielen 24 Kraftfahrer auf. Darüber hinaus mussten Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie die unerlaubte Benutzung von Mobiltelefonen (4) geahndet werden. Parallel überwachten die Polizisten auch das Verhalten der Radfahrer und Fußgänger. Dabei stellten die Beamten insgesamt elf Verstößen fest. So wurden beispielsweise Fahrbahnen in falscher Richtung benutzt, freihändig gefahren, telefoniert oder das Hörvermögen war durch Kopfhörer (Bügelkopfhörer) beeinträchtigt. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss wird auch in Zukunft regelmäßig Kontrollen durchführen, um schwache Verkehrsteilnehmer zu schützen.

