Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dreizehnjähriger am Steuer verursacht Unfall

Grevenbroich (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.09.), gegen 16:00 Uhr, drehte ein 13-Jähriger mit dem Wagen seines Vaters eine Runde durch die Grevenbroicher Innenstadt. Weit kam der Minderjährige jedoch nicht. An der Rembrandtstraße endete die Fahrt des Jungen an einem Laternenmast. Er blieb ebenso wie sein erwachsener Bruder (Beifahrer) unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Den volljährigen Bruder erwartet ein Strafverfahren, weil er es seinem kleinen Bruder ermöglichte, ein Auto ohne Fahrerlaubnis zu führen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell