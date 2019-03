Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Beim Fahrstreifenwechsel kollidiert - Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, kam es in der Augustaanlage zu einem Zusammenstoß zweier PKW, bei dem Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstand. Beim Wechseln des Fahrstreifens kollidierte ein 28-jähriger BMW-Fahrer mit dem Wagen eines 40-Jährigen. Beide waren in Richtung Wilhelm-Varnholt-Allee unterwegs. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Auch die beiden Fahrzeuge blieben trotz des erheblichen Schadens noch fahrbereit.

