Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Büros aufgebrochen und Notebook gestohlen - Polizei ermittelt

Kaarst (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (04.09.) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Bürokomplex an der Justus-Liebig-Straße in Kaarst. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie über die zuvor aufgehebelte Eingangstür in das Gebäude. Anschließend drangen sie gewaltsam in mehrere Büros ein und durchsuchten diese nach Beute. Diese bestand letztlich in einem Notebook. Die Polizei nahm den Einbruch auf und sicherte Spuren am Tatort. Ersten Ermittlungen zufolge fand der Einbruch etwa in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 04:30 statt.

Etwaige Zeugen, die in der beschriebenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst unter der Rufnummer 02131 300-0.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell