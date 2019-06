Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 04.-06.06.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am Teichdamm

Am 05.06.2019, gegen 17:20 Uhr, kam es am Teichdamm (Clausthal-Zellerfeld) in Höhe der Hausnummer 9 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Die 24-Jährige Fahrerin eines Fiat fuhr rückwärts aus einer Ausfahrt und übersah hierbei die 22-Jährige Ford-Fahrerin Bei diesem Zusammenstoß entstand an beiden Kraftfahrzeugen Sachschaden. Die 22-Jährige Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Fahrradfahrerin mit 2.97 Promille erwischt

Am 04.06.2019, gegen 22:00 Uhr, befährt eine 49-Jährige Fahrradfahrerin die Osteröder Straße (Clausthal-Zellerfeld) in Richtung Stadtzentrum Clausthal. Hierbei stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Herbeieilende Zeugen kontaktierten einen Rettungswagen und die Polizei. Ein bei der Fahrradfahrerin vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,97 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am 05.06.2019, gegen 02:55 Uhr, wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass der 31-Jährige Fahrer eines Mercedes Vito unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Aufgrund dessen wurde bei dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Bußgeldverfahren aufgrund des Führens eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung berauschender Mittel eingeleitet.

