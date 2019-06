POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 05.06.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Montagabend, zwischen 21.00 und 22.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die hellbraune Ledergeldbörse mitsamt Inhalt eines auf einer Sitzbank am Bahnhofsvorplatz für kurze Zeit eingeschlafenen 54-jährigen Goslarers. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fernsehgerät aus Altenheim gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Montagabend, 21.30 Uhr, bis Dienstagvormittag, 08.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein im Aufenthaltsraum eines Alten- und Pflegeheims in der Martin-Luther-Straße aufgestelltes Fernsehgerät. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp zweihundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Martin-Luther-Strasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Reihenendhaus.

Goslar. In der Zeit von Mittwoch, 29.05.19, 20.30 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 16.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in ein Reihenendhaus in der Sudmerbergstrasse ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und Behältnisse. Derzeit können keine Angaben über die entwendeten Gegenstände sowie Schadenshöhe gemacht werden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sudmerbergstrasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Wandverkleidung und Fahrbahn beschmiert.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 14.00 Uhr, bis Montagvormittag, 10.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Betonwandverkleidung der Zisterne sowie die davor befindliche Asphalt-Fahrbahndecke auf dem Gelände des Energie Campus Goslar in der Straße Am Stollen mit Sprühfarbe. Nach ersten Schätzungen entstand bei der Tat ein Schaden in Höhe von einhundertfünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

