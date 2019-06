Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Körperverletzung am Busbahnhof Braunlage

Goslar (ots)

Braunlage

Bereits am Montag, dem 03.06.2019 kam es am Busbahnhof in Braunlage gegen 13:00 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Jugendlichen aus Bremen, in deren Verlauf der männliche Täter dem Opfer mit der Faust in das Gesicht schlug, nachdem dieses gerade den Bus verlassen hatte. Bei dem Täer soll es sich nach derzeitgen Erkenntnissen um einen ca. 45-jährigen Mann handeln, der ca. 1,95m groß ist und eine Glatze hatte. Der Mann trug zur Tatzeit ein weißes Hemd, eine kurze Jeans, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und eine Sonnenbrille. Weiterhin führte er eine schwarze Aktentasche bei sich. Der Täter entfernte sich nach der Tat vom Busbahnhof in Richtung der naheliegenden Einkaufsmärkte.

Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520-93260 oder auch persönlich entgegen.

