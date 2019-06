Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Sportheim in Lengde:

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom Sonntag, den 02.06.2019, 13.00 Uhr bis Montag, den 03.06.2019, 11.00 Uhr, zunächst in das Balllager des TSV Lengde ein und brachen anschließend eine am Sportheim Lengde befindliche Garage auf. Aus der Garage wurde ein Benzinkanister mit 20 Liter Superbenzin entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Vienenburg oder Bad Harzburg.

