Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Autobahnraststätte - Polizei fahndet nach Duo

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zum Freitag (02.08.) überfiel ein unbekanntes Duo die Autobahnraststätte "Vierwinden" an der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Heinsberg. Gegen 02:40 Uhr, betraten zwei maskierte Männer den Verkaufsraum. Die Unbekannten forderten die Herausgabe von Bargeld. Ihre Forderung unterstrichen die Täter, indem sie die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedrohten. Anschließend bedienten sie sich an der Wechselkasse und entkamen mit der Beute in unbekannte Richtung. Eine Fahndung der Polizei, in die auch ein Hubschrauber eingebunden war, verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Deutsch mit leichtem Akzent sprechenden Täter waren dunkel gekleidet. Einer der Tatverdächtigen war schlank, etwa 170 Zentimeter groß und 23 bis 25 Jahre alt. Sein Komplize war etwa 165 Zentimeter groß, sehr schlank und ungefähr 20 Jahre alt. Beide trugen einen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell