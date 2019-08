Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Person aufgrund bestehenden Haftbefehls festgenommen - Polizei sucht Eigentümer eines Mountainbikes (Foto im Anhang)

Dormagen (ots)

Am Mittwochmittag (31.07.) erhielt die Polizei den Hinweis auf eine gesuchte Person im Ortsteil Hackenbroich.

Als eine Streife, gegen 13:10 Uhr, in die Böttgerstraße, dem vermeintlichen Aufenthaltsort des Gesuchten, einbog, kam dieser den Beamten tatsächlich auf einem Fahrrad entgegen. Der Aufforderung stehen zu bleiben, kam der 34-Jährige nicht nach. Er trat in die Pedale und verschwand in einen angrenzenden Feldweg. Nach kurzer Verfolgung war die Flucht schnell beendet. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen diverser Rauschgiftdelikte vorlag, fest.

Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Beamten zudem ein Tütchen Amphetamin.

Da der 34-Jährige die Herkunft des Mountainbikes der Marke "Giant" nicht erklären konnte und der Verdacht des Diebstahls bestand, wurde es sichergestellt.

Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen und die Suche nach dem rechtmäßigen Fahrradeigentümer aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegengenommen.

