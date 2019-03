Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 11.03.2019, um 11.17 Uhr, ereignete sich in der Ixheimer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw und ein Omnibus beteiligt waren. Der 28-jährige Zweibrücker befuhr mit seinem Pkw die Ixheimer Straße stadtauswärts. Er wollte an der Einmündung zur Finkenstraße links abbiegen. Der 47-jährige Busfahrer befuhr die Ixheimer Straße stadteinwärts. Beim Abbiegevorgang missachtete der Autofahrer den Vorrang des entgegenkommenden Busses. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Schaden am Pkw beläuft sich auf 3000 Euro. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Bus entstand ein Sachschaden in der Höhe von 12.000 Euro. Durch den Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt. Der Bus hatte zum Unfallzeitpunkt eine Leerfahrt, so dass niemand sonst - auch nicht der Busfahrer - zu Schaden kam.

