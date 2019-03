Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Einer 58-jährigen Frau wurde am 11.03.2019 zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße 60 (Fußgängerzone) ebenfalls die Geldbörse entwendet. Diese hatte sie in ihrem auf dem Rücken getragenen Rucksack in einem Fach mit Reißverschluss so verstaut, dass ein Zugriff außerhalb des Wahrnehmungsbereichs der Geschädigten für geübte Diebe problemlos möglich war - eine leider viel zu oft feststellbare Sorglosigkeit der Geschädigten. Neben persönlichen Dokumenten wurde ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

