Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Einbruch in Kindergarten ohne Entwendungsschaden

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (lpk) Am zurückliegenden Wochenende drangen Unbekannte im Ortteil Wrescherode in den Johanniter-Kindergarten in der Königsberger Straße auf bislang unbekannte Weise ein. Im Inneren wurden zwei Schränke geöffnet und deurchsucht, ohne irgendetwas zu entwenden. Die Tat wurde am Montag morgen durch die Erzieherinnen entdeckt und der Polizei gemeldet. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell