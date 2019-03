Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Fahren eines Traktors unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis

Diez (ots)

Am 19.03.2019 gegen 16:30 Uhr führte eine Streife der Polizeiinspektion Diez eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem Traktor durch, welcher auf öffentlichen Wegen geführt wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 41-jährige Fahrzeugführer keinerlei Fahrerlaubnis besaß. In der weiteren Kontrolle ergaben sich zudem drogentypische Auffälligkeiten, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen. Ein entsprechender Drogenschnelltest reagierte positiv auf div. Betäubungsmittel. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sowie verschiedene Anzeigen eröffnet. Auch muss er mit einem erhöhten Bußgeld rechnen, da er diesbezüglich schon zum dritten Mal in kurzer Zeit auffällig wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-601-211

pidiez(at)polizei.rlp.de

Künzler, Polizeikommissar



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell