POL-OH: Unfallmeldungen

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wildeck-Hönebach - Am Montag (09.12.), gegen 18.45 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer aus Erfurt die Thüringer Straße in Richtung Autobahn. Vor einer Rechtskurve kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter auf einer Wiese geradeaus, einen kleinen Hang hinauf und prallte dann gegen einen Baum. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug schließlich auf die linke Seite und blieb liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde schwerverletzt ins Klinikum Eisenach verbracht. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 20.000 Euro.

Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Alheim-Heinebach - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte seinen Pkw am Montag (09.12.), gegen 17:35 Uhr auf den Parkplätzen einer Bäckerei in der Nürnberger Straße. Hierbei fuhr er gegen ein Reklameschild der Bäckerei. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelfarbigen SUV, welcher von einem älteren Mann mit grauen Haaren und einer Brille gefahren wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Alheim-Heinebach- Eine Alheimer Pkw-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug einen Skoda-Octavia Kombi, blau am Donnerstag (05.12.), gegen 16:10 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Nürnberger Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam stellte sie einen Schaden an der hinteren rechten Stoßstange fest. Der Schaden beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

