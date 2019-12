Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim

Rhein-Neckar-Kreis

Vermisstensuche nach Jugendlichem war erfolgreich

Meckesheim (ots)

Am Montagabend gegen 19.00 Uhr geriet der 16-jährige mit seinen Elltern in heftigen Streit, woraufhin er in das Haus verließ. Aufgrund der Gesamtumstände konnte eine Gefährdung für den Jungen nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach ihm suchte. Dies führte schließlich nach ca. einer Stunde zum Erfolg. Er konnte wohlbehalten aufgefunden und vorübergehend in einer Jugendeinrichtung untergebracht werden.

