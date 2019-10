Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in eine Tankstelle

Hamm-Heessen (ots)

Eingebrochen wurde Dienstagnacht, 08. Oktober 2019, gegen 23.40 Uhr, in einen Tankstellenverkaufsraum an der Ahlener Straße. Ein unbekannter Täter hebelte massiv an einem Fenster und zerstörte dabei eine Scheibe. Auf diesem Wege verschaffte er sich Zugang ins Geschäftsinnere. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge wurde auf die Einbruchsgeräusche aufmerksam und verständigte die Polizei. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Es wurden Zigaretten in bislang unbekannter Menge erbeutet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

