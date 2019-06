Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Verkehrsunfall -Zeugen gesucht-

Horstmar (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (22.06.2019), gegen 16.20 Uhr, auf der Landesstraße 570 in Fahrtrichtung Schöppingen, ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 71-jähriger Pkw- Fahrer war von Horstmar in Fahrtrichtung Schöppingen unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Mann am Straßenrand gewunken habe. Davon erschrocken, geriet der 71-jährige von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Rohrpfosten und verletzte sich leicht am Knie. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Unbekannte stieg nach dem Unfall in einen in der Nähe abgestellten PKW, vermutlich der Marke Ford, in dem eine weitere Person saß und fuhr in Richtung Schöppingen davon. An dem Fahrzeug sollen sich polnischen Kennzeichen befunden haben. Der Mann war etwa 45 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatte kurze dunkelblonde Haare. Er war zwischen 165cm und 175cm groß. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551-15-4115.

