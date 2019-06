Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt/Rheine/Hörstel/Wettringen, Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr

Steinfurt/Rheine/Hörstel/Wettringen, (ots)

Steinfurt-Borghorst, Auf der Dumter Straße ist am Samstagabend (22.06.), gegen 19.15 Uhr, ein 30-jähriger Autofahrer gegen einen parkenden Pkw gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Halter des geparkten Autos hörte den Knall und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Dem 30-Jährigen wurde einen Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rheine, Eine 75-jährige Autofahrerin wurde am Samstag (22.06.), gegen 13.20 Uhr, auf der Osnabrücker Straße kontrolliert, als sie gerade im Begriff war, aus einer Parklücke herauszufahren. Bei ihr wurde Alkoholgenuss festgestellt. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein hatte sie bereits in der vergangenen Woche nach einer Trunkenheitsfahrt abgeben müssen.

Hörstel, Am Samstag, 22.06.2019, gegen 13.30 Uhr, ist die Polizei von Zeugen zum Parkplatz des Seecafe's gerufen worden. Ein offensichtlich angetrunkener Autofahrer war beim Rangieren auf dem Parkplatz gegen einen Poller gefahren und hatte dabei sein Fahrzeug erheblich beschädigt. Die Beamten trafen vor Ort einen erheblich angetrunken 57-jährigen Autofahrer an. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Anschließend ist der Mann bis zum Abend zu seinem eigenen Schutz und zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam untergebracht worden. Es ist nicht auszuschließen, dass der 57-Jährige beim Rangieren auf dem Parkplatz weitere Fahrzeuge beschädigt hat. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215, zu melden.

Wettringen, Ein Autofahrer ist am Samstag (22.06), kurz vor Mitternacht, auf der Wettringer Straße wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

