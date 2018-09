Uedem (ots) - Am Montag (10. September 2018) gegen 2.25 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache an der Bergstraße eine Gartenhütte in Brand. Die etwa 5x3 Meter große Hütte stand auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Hütte wurde durch das Feuer zerstört.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell