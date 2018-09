Emmerich (ots) - Am Freitag (7. September 2018) gegen 12.40 Uhr stieg eine 19-jährige Frau aus Emmerich an der Haltestelle Geistmarkt aus einem Linienbus. Unmittelbar danach stieß sie mit einem unbekannten Rennradfahrer zusammen, der sie am Rücken traf. Weder der Radfahrer noch die 19-Jährige stürzten. Der Radfahrer drehte sich um, fuhr dann aber ohne anzuhalten in Richtung der Straße Pesthof weiter. Die 19-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.

Die Polizei sucht den unbekannten Rennradfahrer. Der Mann war 35 bis 40 Jahre alt, schlank und hatte vermutlich eine Glatze. Er trug einen Fahrradhelm. Der Radfahrer trug eine Rennbekleidung; ein rot-orangefarbenes Oberteil und eine kurze schwarze Hose. Er fuhr mit einem schwarzen Rennrad.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

