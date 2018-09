POL-KLE: Exhibitionist in Bekleidungsgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Kerken (ots) - Am Freitag, 07.09.18 gegen 14:15 Uhr entkleidete sich eine männliche Person vollständig in einem Bekleidungsgeschäft an der Umgehungsstarße im Ortsteil Aldekerk und fotografierte sich anschließend vor den Umkleidekabinen mit seinem Mobiltelefon. Nach der Tat zog er sich wieder an und verließ das Geschäft. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person verlief negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, 180 cm groß, blonde Haare, an der Seiten kurz, Deckhaar etwas länger und gegelt, Brillenträger, bekleidet mit mittelblauer Jeans und dunkelblauem T-Shirt mit gelben Aufdruck, sowie Sneakers.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell