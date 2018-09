POL-KLE: versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots) - Am Freitag, 07.09.18, in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Haustür zu einem freistehenden Einfamilienhaus am Grünen Weg in Geldern aufzuhebeln. Den Tätern gelangten jedoch nicht die Tür zu öffnen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250.

