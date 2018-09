Geldern (ots) - Am Freitag (7. September 2018) gegen 11.25 Uhr fuhr eine 17-jährige Jugendliche aus Geldern mit einem Motorroller der Marke Keeway auf dem Burgweg in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie in Höhe der Brücke über die Niers auf die Fahrbahn. Die 17-Jährige verletzte sich bei dem Sturz. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war nicht an dem Unfall beteiligt. Die Burgstraße war zur Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

