Straelen (ots) - Am Donnerstag (6. September 2018) gegen 18.40 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Dachgeschosszimmer in einem Einfamilienhaus an der Hermann-van-den-Berg-Straße in Brand. Die Bewohner bemerkten das Feuer, als der FI-Schalter der Sicherung heraussprang. Sie verließen sofort das Haus und blieben unverletzt. Die Feuerwehr Straelen löschte den Brand. Bis auf das Dachgeschoss bleibt das Haus bewohnbar.

