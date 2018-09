Rees (ots) - Am Montag (3. September 2018) gegen 8.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Straße Fuhlensteg einen grauen VW Touran an der rechten Fahrzeugseite. Der VW war auf dem Parkplatz eines Discounters geparkt. An der Beschädigung befand sich blaue Lackfarbe, die vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt. Neben dem VW Touran war ein blauer Transporter geparkt. Im Transporter saßen zwei Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren. Der Beifahrer hatte Brötchen geholt. Vermutlich ist der Unfall durch den Fahrer des blauen Transporters verursacht worden.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

