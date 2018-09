POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - grauer Ford Mondeo beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots) - In der Zeit von Montag, 27.08.18 bis zum Freitag, 07.09.18, 15:15 Uhr wurde ein grauer Ford Mondeo durch einen anderen Verkehrsteilnehmer an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallort war auf dem Windmühlennweg, wo der Ford am rechten Fahrbahnrand in Richtung L 7 parkte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell