Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Achtjähriger von Auto erfasst und leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Dienstagnachmittag (8. Oktober) wurde ein achtjähriger Junge auf der Münsterstraße von dem Kia eines Warendorfer Autofahrers erfasst und dabei leicht verletzt. Der Junge befand sich gegen 17 Uhr mit seiner Mutter auf dem Gehweg, als er völlig unerwartet auf die Fahrbahn lief und von dem Auto des 40-Jährigen erfasst wurde. Dieser hatte zuvor die Münsterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt befahren. Der Achtjährige wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. An dem PKW entstand Sachschaden. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell