POL-NE: Versuchte Wohnungseinbrüche in der Neusser Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag (06.08.) und am Mittwoch (07.08.) versuchten Diebe in der Neusser Innenstadt in Wohnungen einzubrechen - in beiden Fällen ohne Erfolg.

Zwischen Dienstagabend, gegen 23 Uhr, und Mittwochmorgen, um 7 Uhr, nahmen Täter eine Eingangstür am Platz am Niedertor ins Visier. Doch weder ließ sich die Tür aufhebeln, noch war die Beschädigung des Schlosses zielführend.

Am Mittwochabend schlugen erneut Unbekannte zu, diesmal an der Kapitelstraße. In einem Tatzeitraum von 18 bis 20 Uhr machten sie sich an der Haus- und einer Nebeneingangstür zu schaffen. Die Täter entkamen jeweils unerkannt.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: wer hat zu den genannten Tatzeiten vielleicht etwas Verdächtiges beobachtet? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mehr als ein Drittel aller Wohnungseinbrüche bleibt im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bietet interessierten Wohnungseigentümern dazu kostenlose Beratungen an. Termine mit dem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz können unter der Telefonnummer 02131-3000 vereinbart werden.

