Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Fa. Bungert

Wittlich (ots)

Am Dienstagvormittag, 01.10.2019, zwischen 10:00 - 10:30 Uhr, wurde ein BMW, welcher im hinteren Bereich (Recyclingcontainer) des "Bungert"-Parkplatzes geparkt war, vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. An dem BMW konnten weiße Lackanhaftungen an der rechten vorderen Fahrzeugseite festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizei Wittlich.

Polizeiinspektion Wittlich

