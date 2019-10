Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Montag, 30.09.2019 wurde ein Audi A 4 auf dem Parkplatz "Bungert" in Wittlich in der Zeit von 10.49 bis 11.15 Uhr beschädigt. Es wurde eine Delle und ein Kratzer beim Türöffnen zum Ein- oder Aussteigen verursacht, wobei die rechte Fahrzeugseite des Audi betroffen war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Wittlich, Tel: 06571-9260 entgegen.

Peter Ewertz

Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Wittlich

