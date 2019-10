Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizeihauptkommissar Udo Ziwes von der Polizeiinspektion Prüm in den Ruhestand verabschiedet

Montag, der 30. September war für Polizeihauptkommissar Udo Ziwes der letzte Diensttag. Polizeipräsident Rudolf Berg verabschiedete den Bezirksbeamten im Rahmen einer Feierstunde im Polizeipräsidium Trier. Polizeihauptkommissar Ziwes trat seinen Dienst am 2. August 1976 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz an. Seit 1981 war er Angehöriger der Polizeiinspektion Prüm, wo er zuletzt als Bezirksbeamter für Dausfeld, Niederprüm, Prüm, Steinmehlen, Tafel und Weinsfeld zuständig. Polizeipräsident Rudolf Berg dankte dem Beamten für die geleisteten Dienste und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute. Dem Dank schloss sich Personalratsvorsitzender Peter Kretz an.

