Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Montag, 30.09.2019 kam es in der Zeit von 10:00 - 13:00 Uhr auf dem Rommelsbach Parkplatz in Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein, in einer Parkbox abgestellter, grau-metallic farbener BMW der 1er Reihe wurde beim Ein-, oder Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und leicht im Bereich des Radlaufes hinten links beschädigt. Es konnte blaue Fremdfarbe am beschädigten Fahrzeug feststellt werden. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Wittlich unter Tel.: 06571/926-0

